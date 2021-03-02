شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت نقابة الإعلاميين، برتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام فى مجال التدريب الإذاعى والتليفزيونى، ومثل النقابة فى التوقيع محجوب سعده سكرتير عام النقابة، والهيئة الوطنية للإعلام مثلها خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ وأمين صندوق نقابة الإعلاميين خالد فتوح.

يشمل البروتوكول التعاون فى مجال التدريب الإذاعى والتليفزيونى بين نقابة الإعلاميين وبين الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة فى معهد الإذاعة والتليفزيون فى مجالات التقديم التليفزيونى والإعداد وكتابة الأسكربيت والإخراج والمونتاج وتحرير النشرات والمراسلة الإعلامية.

وجاء هذا البروتوكول بين الجهتين للتأكيد على التطوير المستمر ورفع كفائة أداء الإعلاميين العاملين فى الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة بغية تقديم أفضل رسالة إعلامية تليق بالمتلقى المصرى والعربي.