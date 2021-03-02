شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل الاستثمار والإعفاءات.. "شباب النواب" تناقش تعديلات قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة إجراء تعديلات على قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017.

وأوضح النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن التعديلات المقترحة تشمل تعديل بعض مواد القانون، ومنها الاستثمار الرياضي وخاصة تأسيس الأفرع والشركات، وتمثيل مجلس الإدارة في الشركات، وكذلك بعض البنود الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه يتم إجراء بعض التعديلات على مواد القانون تتضمن إضافة بنود جديدة إلى بنود الإعفاءات الواردة بالمادة 9 من القانون، ومنها الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، وكذلك إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة علي المنشآت الرياضية.