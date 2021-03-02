اخبار العالم

مساعدات الإمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015 (فيديوجراف)

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات الإمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015 (فيديوجراف) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

كشف فيديوجراف بأن الإمارات عملت على تقديم الدعم المستمر لليمن على مدار السنوات الأخيرة.

 

وأوضح الفيديوجراف أن مساعدات الإمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015، وتحديدا من أبريل 2015 إلى فبراير 2020 بلغت أكثر من 22 مليار درهم.

 

وأكد أن مساعدات الإمارات لليمن ركّزت  بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني و تقديم الخدمات العامة لضمان استمرار التعليم والطب وغيرهم.

 

وكان هناك أهداف للمشروعات التي قدمتها الإمارات باليمن  منها تأهيل المدارس والمستشفيات وتأمين الطاقة

 

، وإعادة بناء المطارات والموانئ ومد الطرق وبناء المساكن و تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة من الشعب اليمني.

 

وحديثا كانت الإمارات أكثر المساعدين لليمن في أزمة حيث قدمت 122 طناً من المستلزمات والإمدادات الطبية لدعم اليمنيين و تعزيز جهود نحو 122 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا