مساعدات الإمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015 (فيديوجراف)

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

كشف فيديوجراف بأن الإمارات عملت على تقديم الدعم المستمر لليمن على مدار السنوات الأخيرة.



وأوضح الفيديوجراف أن مساعدات الإمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015، وتحديدا من أبريل 2015 إلى فبراير 2020 بلغت أكثر من 22 مليار درهم.

وأكد أن مساعدات الإمارات لليمن ركّزت بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني و تقديم الخدمات العامة لضمان استمرار التعليم والطب وغيرهم.

وكان هناك أهداف للمشروعات التي قدمتها الإمارات باليمن منها تأهيل المدارس والمستشفيات وتأمين الطاقة

، وإعادة بناء المطارات والموانئ ومد الطرق وبناء المساكن و تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة من الشعب اليمني.

وحديثا كانت الإمارات أكثر المساعدين لليمن في أزمة كورونا حيث قدمت 122 طناً من المستلزمات والإمدادات الطبية لدعم اليمنيين و تعزيز جهود نحو 122 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية.