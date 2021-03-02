جانتس: إسرائيل تعمل على بناء تحالف أمني ضد عدوانية إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الثلاثاء، إن إسرائيل تعمل على إقامة تحالف أمني إقليمي بالمنطقة ضد إرهاب إيران.

ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن جانتس قوله: "لا أعتقد أنه سيكون تحالفًا دفاعيًا، لكن لدينا مصلحة في إنشاء نوع من التحالف الأمني الإقليمي مع دول الخليج والمنطقة".

وكانت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أشارت إلى أن "إسرائيل تجري محادثات مع الدول الغربية لتشكيل تحالف دفاعي إقليمي مع الدول العربية".

وقالت: " أجرت إسرائيل في الأيام الأخيرة محادثات مع عدة دول حول الموضوع ، على خلفية التهديد الإيراني".

وأضافت: "تم الإبلاغ مؤخرًا عن اجتماعات لكبار المسؤولين الإسرائيليين مع كبار المسؤولين من عدد من الدول العربية".

وقالت إن "الهدف هو خلق طرق إضافية لتعزيز الشراكة".



وفي هذا الصدد فقد جدد وزير الدفاع الإسرائيلي جانتس، اليوم الثلاثاء، اتهامه لإيران باستهداف سفينة الشحن " إم في هيليوس راي" الإسرائيلية في خليج عُمان يوم الخميس الماضي.

وقال للصحفيين "إنها أحد محاولات الحكومة في طهران لتحسين مواقفها في المفاوضات حول الاتفاق النووي".

غير أنه أضاف: "إسرائيل لن تسمح لإيران بتجاوز حدودها".

وتابع جانتس: "سنواصل العمل ضد أي تهديد، جنباً إلى جنب مع شركائنا الجدد والقدامى، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، حتى لا تتمكن إيران من تطوير قدرات نووية".

أمام غزة فرصة

ومن جهة ثانية فقد أشار جانتس إلى أنه رغم الهدوء النسبي في قطاع غزة فإن حركتي"حماس" والجهاد الإسلامي تستعدان للتصعيد في الصيف.

وقال: " لدى غزة أيضًا فرصة، وذلك بدلاً من تطوير صواريخ حماس، تستطيع إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وبذلك يمكننا توسيع التجارة والاقتصاد وتغيير نمط حياة سكان القطاع".