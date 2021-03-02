مقتل 3 إعلاميين بهجوم مسلح شرق أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أشخاص من العاملين بالإعلام في هجوم مسلح بمدينة جلال أباد بشرق أفغانستان.

وقال مسؤولون حكوميون إن 3 من العاملين في تلفزيون "إينيكاس" المحلي قُتلوا بالرصاص وهم في طريق العودة من العمل إلى منازلهم شرق أفغانستان.

ولم تُعرف على الفور الجهة المسؤولة عن إطلاق الرصاص كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي العام الماضي، قُتل اثنان من القناة الإخبارية ذاتها، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذه العمليات.

والجمعة، قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون على منزل صحفي في إقليم جور غرب أفغانستان.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية الجمعة الماضي، إن المنزل، الذي تعرض لهجوم من قبل المسلحين يخص صحفيا وناشطا ورئيسا سابقا بإذاعة "صدى الجور" يدعى بسم الله عادل، الذي قتل في هجوم من قبل رجال مسلحين في اليوم الأول من هذا العام.

وتتصاعد عمليات العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة ، ما أسفر عن مقتل ستة صحفيين على خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر /كانون الأول الماضيين، بالرغم من توقع انخفاض أعمال العنف كنتيجة لمحادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.

