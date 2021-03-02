نتنياهو مرحبا بالسفير الإماراتي: نحن نغير وجه العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقباله السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، الثلاثاء، "نحن نغير وجه الشرق الأوسط".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته "الخليج 365"إن : "نتنياهو استقبل اليوم في مكتبه السفير محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى إسرائيل".



وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي للسفير الإماراتي عن سعاتده بمقابلته ورحب بوصوله إلى إسرائيل.

وتابع نتنياهو : "نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. نغير وجه العالم".

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال "تم خلال اللقاء بحث إمكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات".

وأردف قائلا:" كما شارك في اللقاء الذي اتسم بأجواء دافئة وودية رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومسؤولون كبار آخرون".





وكان السفير الإماراتي قدم الأحد أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مراسم خاصة كأول سفير إماراتي في إسرائيل.

كما التقى السفير الإماراتي مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي ومسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ووصل السفير الإماراتي إلى إسرائيل أمس في زيارة هي الأولى له بمنصبه الرسمي إلى إسرائيل.