أمريكا تتعهد بدعم السعودية وتدين هجمات الحوثي الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية ومدينة مأرب اليمنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التدخل الإيراني في اليمن يؤجج الصراع ويهدد بمزيد من التصعيد وتفاقم الاضطرابات في المنطقة.



وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "القياديان بمليشيات الحوثي اللذان استهدفتهما العقوبات حصلا على الأسلحة من إيران لتنفيذ هجمات تهدد المدنيين والملاحة البحرية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران تقدم لمليشيا الحوثي التدريب والدعم الاستخباراتي والأسلحة لشن هجمات تهدد الأهداف والبنية التحتية المدنية في اليمن والسعودية.

وأكد أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستقدم للسعودية وشركائها الإقليميين الأدوات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم ضد تهديدات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

من جانبها قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، إن واشنطن لن تتردد في فرض المزيد من العقوبات على مليشيا الحوثي.

وأكدت جيرالدين جريفيث، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة، وتابعت: "التدخل الإيراني في اليمن وغيرها من الدول يفاقم الأزمات في المنطقة".

وأوضحت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أن بلادها تقوم بمشاورات مع حلفائها في المنطقة والمجتمع الدولي للحد من ممارسات إيران المزعزعة للاستقرار.



وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن التحالف العربي في اليمن، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، عاقبت قياديين من مليشيا الحوثي الانقلابية، جراء ارتكابهما جرائم إرهابية، وشنت هجوما على إيران.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات جديدة على قياديين اثنين بمليشيات الحوثي، مسؤولين عن هجمات ضد مدنيين يمنيين وسفن تجارية في المياه الدولية.



وهاجمت واشنطن، النظام الإيراني مؤكدة أنه "يؤجج الصراع في اليمن من خلال تقديم مساعدات مالية وأسلحة لمليشيات الحوثي".

ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن "الحرس الثوري الإيراني يدرب ويوجه مليشيات الحوثي لمهاجمة السعودية وتهديد جوار اليمن".