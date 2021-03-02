خامنئي يغرد مجددا عن تخصيب اليورانيوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نشر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مساء يوم الثلاثاء، تغريدة على "تويتر" تحدث فيها مجددا عن تخصيب اليورانيوم.

وقال المرشد الأعلى في إيران إن التخصيب من احتياجات إيران.. وما تحتاجه البلاد اليوم وفي المستقبل ستناله".

وأضاف "بالتأكيد لن نسمح لأي شخص بإكراه أو ترهيب إيران في هذا الصدد".

وتابع قائلا: "إنهم يريدون إجبار إيران على التراجع، لكن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع".

وأفاد خامنئي بأنه عندما ينتهي النفط سيصبح من الشائع استخدام الطاقة النووية التي هي أنظف وأرخص في الإنتاج، مضيفا أن عملية الإثراء لا يمكن أن تبدأ في ذلك الوقت بل إيران تحتاج أن تبدأ في ذلك اليوم.

وذكر أن الغرب المتغطرس يريد أن تعتمد إيران عليهم في اليوم الذي تحتاج فيه للطاقة النووية.

وقال المرشد الأعلى "الغرب يأخذ براميل وبراميل من النفط الآن بسعر منخفض ومع ذلك لا يزال يطالب بالمزيد!.. إذا كانوا يملكون النفط وأردنا شراءه يبيعونه لنا في زجاجات بأسعار مرتفعة! يريدون فعل ذلك بالطاقة النووية. لا!.. التخصيب من احتياجاتنا".