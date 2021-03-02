هولندا ترجئ بعثة تجارية لقطر بسبب "مخاوف حول أوضاع العمال المهاجرين"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أرجأت الحكومة الهولندية بعثة تجارية افتراضية لقطر هذا الشهر متذرعة "بمخاوف تتعلق بالأوضاع المعيشية للعمال المهاجرين" الذين يشاركون في تشييد منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "حساباتها كشفت أن ما لا يقل عن 6500 من العمال المهاجرين الذين يعملون في تشييد الملاعب وغيرها من عناصر البنية التحتية لبطولة كأس العالم في قطر توفوا على مدى الأعوام العشرة الماضية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، يروين فان دوملين "فتح التقرير نقاشا موسع في المجتمع الهولندي والبرلمان".

وأضاف "تحدثنا من قبل مع قطر حول الأوضاع السيئة لهؤلاء العمال، لكن هذه الأرقام أضفت بعدا جديدا للنقاش. نريد أن نسمع رد فعل قطر قبل أن نفكر في موعد جديد للبعثة".

وكان مقررا أن تتم المهمة التجارية، التي كانت ستجري على شكل مؤتمر عبر الإنترنت بسبب قيود السفر بفعل جائحة كورونا، بين 22 مارس وأول أبريل.

وقال فان دوملين، إن قطر لم تعلق حتى الآن على قرار الحكومة الهولندية.

ودعت غالبية الأحزاب في البرلمان الهولندي في الأسبوع الماضي الحكومة والملك إلى عدم المشاركة في بطولة كأس العالم العام المقبلة احتجاجا على "أسلوب معاملة العمال المهاجرين".

وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مرارا إن "معايير منظمي البطولة المتعلقة بمستوى معيشة العمال غير كافية لمنع الانتهاكات وتوفير الحلول في الوقت المناسب". كما اتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة.

وأعلنت قطر تعديلات في قوانين العمل الخاصة بها في أغسطس الماضي، ورفعت الحد الأدنى للأجور 25 بالمئة إلى ألف ريال (275 دولارا) شهريا وألغت شرط حصول العمال على تصريح من أصحاب العمل قبل تغيير وظائفهم.