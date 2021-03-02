الإمارات: 15 حالة وفاة و2721 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء تسجيل 15حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1253 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2721 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 396 ألفا و771 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1666 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 383 ألفا و 998 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 225 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.