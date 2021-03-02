الإخوان وأردوغان.. الجماعة سلاح في يد الرئيس التركي (فيديوجراف)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف فيديوجراف بأن جماعة الإخوان أصبحت بمثابة السلاح في يد الرئيس التركي حيث يستخدم "أردوغان" الجماعة بعدة طرق مختلفة لتحقيق أهدافه



وأوضح الفيديوجراف بأنه وفر لهم ملاذ آمن ليعملوا على تنفيذ مخططات المختلفة، فالإخوان أداة الرئيس التركي لاستهداف استقرار دول المنطقة، والهدف تحقيق أطماعه التوسعية والترويح لفكرة الخلافة.

واستخدم الجماعة في مواجهة المعارضة التركية ببلاده حيث لجأ إلى منح الإخوان الجنسية التركية من أجل تحقيق هذا الهدف والعمل على محاصرة المعارضة بزيادة عدد الناخبين لحزبه العدالة والتنمية.

وأشار الفيديوجراف بأنه يفكر في إنشاء حزب للإخوان في تركيا لدعمه بانتخابات الرئاسة ، فكرة الحزب جاءت لمواجهة المعارضة وكذلك دعمه بعد تراجع شعبيته و يستغل أردوغان الحزب في استخدام الشعارات الدينية للفوز بالانتخابات