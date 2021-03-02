شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مخابز ذمار وصنعاء ..مخطط حوثي لتجويع اليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما تصعد مليشيا الحوثي من عملياتها الإرهابية ضد المدنيين في المناطق المحررة في تعز ومأرب والحديدة، بدأت اليوم (الثلاثاء) المرحلة الثانية من تصعيد الأزمة الاقتصادية والمتمثلة في إغلاق أفران الخبز في صنعاء وذمار تحت مبرر نفاذ المشتقات النفطية، رغم أنها منعت دخول الناقلات خلال الأسبوعين الماضيين.

وتفاجأ السكان في محافظة ذمار بشن المليشيا حملة مداهمات لعدد من الأفران وإغلاقها بقوة السلاح، زاعمين لمالكي المحالات أن الأزمة الاقتصادية وإغلاق الأفران ستجبر أمريكا على التواصل معهم وتحقيق مطالبهم بشكل عاجل وسريع.

وهدد محافظ ذمار محمد البيختي الرافضين إغلاق أفرانهم بالسجون والمحاكمات بتهمة العمالة مع الأمريكيين أو دفع مبالغ مالية باهظة كغرامة نتيجة عدم التزامهم بتوجيهات زعيم المليشيا الإرهابي عبد الملك الحوثي.

وتشهد العاصمة صنعاء أزمة نفط وغاز منزلي منذ أكثر من شهر حيث تصر المليشيا على إخفاء المواد التموينية وتجبر ناقلات النفط على التوجه إلى منطقة بني مطر غرب صنعاء لإفراغ حمولاتها في خزانات وزارة النفط وتمنع دخولها إلى صنعاء إلا عبر تجار السوق السوداء الحوثية وبأسعار باهظة جداً، كما رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى اكثر من 10آلاف ريال يمني زاعمة أن شركة صافر التي تسيطر عليها الشرعية في مأرب هي من رفعت الأسعار، وطالبت المواطنين بدعم مليشياتها للسيطرة على مأرب وتغذية مدنها بالغاز المنزلي والنفط.

وكذبت دائرة صافر للغاز أمس (الإثنين) مزاعم المليشيا، مؤكدة في بيان أن توزيع مادة الغاز المنزلي يتم على جميع المحافظات اليمنية بدون استثناء، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية وبسعر 2300 ريال يمني للأسطوانة الواحدة بحيث تصل للمستهلك في كل المحافظات بسعر (3100 إلى 3500) ريال يمني.

وأوضح مدير الدائرة المهندس محسن وهيط، أنهم زودوا المحافظات الـ13 الواقعة تحت سيطرة المليشيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بـ2663 مقطورة غاز، نافياً الأنباء التي تروج لها وسائل إعلام المليشيا ونشطاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن قطع دائرة صافر لمادة الغاز عن المنزلي عن المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

من جهته، اتهم وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، مليشيا الحوثي بالسعي من وراء نشر مثل هذه الشائعات إلى إثارة البلبلة في مناطق سيطرتها واستغلالها للتحشيد والتجنيد لعدوانها الفاشل الذي تشنه على مأرب منذ عدة أسابيع وافتعال أزمة خانقة في الغاز المنزلي في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها بهدف إنعاش أسواقها السوداء للمشتقات النفطية الذي يعتبر واحدا من أهم مصادر تمويل حربها على اليمنيين ومصدرا من مصادر تحقيق الثراء لقادتها.

ميدانياً، أعلن الجيش اليمني في محافظتي تعز والحديدة كسر هجوم حوثي، ووفقاً للمركز الإعلامي للقوات المشتركة فإن المليشيا قصفت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة، بالتزامن مع إطلاق 4 طائرات استطلاع فوق المديرية ذاتها.