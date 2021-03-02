شكرا لقرائتكم خبر عن لاستهدافهما الملاحة الدولية والمدن السعودية.. واشنطن تعاقب قياديين حوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فرضت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) عقوبات على قياديين اثنين في مليشيا الحوثي لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار اليمني والملاحة الدولية.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات طالت المدعو منصور السعدي رئيس أركان القوات البحرية الانقلابية، والمدعو أحمد علي أحسن الحمزي قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للمليشيا. واتهمت القياديين الحوثيين بأنهما ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار. ولفتت إلى أن العقوبات على القياديين جاءت بسبب الهجمات الأخيرة التي شنتها المليشيا، كما دانت الخزانة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت أحياء سكنية في جازان.

واتهمت الخزانة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني بتقديم الدعم العسكري للحوثيين لشن هجمات في اليمن وعلى السعودية، مضيفةً أن نظام إيران قدم مساعدات مادية مباشرة للحوثيين بما في ذلك الصواريخ والمسيرات.

وأكدت أن النظام الإيراني والحرس الثوري أشعلوا الحرب بدعمهم للحوثيين بالأسلحة والتدريب العسكري، لافتة إلى أن الدعم الإيراني سمح للحوثيين بشن هجمات مروعة على المدنيين في اليمن والسعودية وأن الدعم الإيراني للحوثيين أسهم في تغذية الحرب الأهلية وزيادة معاناة اليمنيين.

وأوضحت الوزارة أن دعم إيران للحوثيين أطال مدى الحرب في اليمن وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، مذكّرةً بأن مليشيات الحوثي وبدعم من إيران شنت حرباً دموية على الشرعية في اليمن.

واكدت أن الحوثيين يستخدمون صواريخ باليستية وألغاما بحرية وطائرات مسيرة لمهاجمة المناطق السكنية والسفن التجارية، مبينة أن مليشيا الحوثي استهدفت الملاحة الدولية بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري، معلنة التزامها بمحاسبة قادة مليشيا الحوثي على أفعالهم التي تزيد المعاناة الإنسانية في اليمن.