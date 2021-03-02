شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية السودانية تشيد بعلاقات التعاون مع الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، وفد هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عضو مجلس أمناء الهيئة عضو مجلس أمناء جامعة إفريفيا العالمية. وأشادت الوزيرة خلال اللقاء الذي حضره حمد محمد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان، والبروفيسور هنود أبيا كدوف مدير جامعة إفريقيا العالمية، بعلاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان. وأعربت عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على توجيهات سموه للهيئة بدعم جامعة إفريقيا العالمية، وتمكينها من أداء دورها التعليمي والعلمي، والقيام برسالتها في خدمة الطلاب الأفارقة، مؤكدة أهمية التعاون بين الجامعة والدول الراعية والداعمة للجامعة. (وام)