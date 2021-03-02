شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على قائدين بارزين لميليشيات الحوثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة مليشيات الحوثي الانقلابيية في اليمن. وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها «فرضت عقوبات على منصور السعدي وأحمد الحمزي القياديين في جماعة الحوثيين باليمن».

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان: «تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما، المواقع المدنية.. إن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن».

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد طالب الإثنين الميليشيات الحوثية بوقف هجومها على مدينة مأرب. وقال بلينكن إن السعودية والحكومة اليمنية ملتزمتان وحريصتان على إيجاد حل للصراع في اليمن داعياً ميليشيات الحوثي إلى الاقتداء بهذا الالتزام.

