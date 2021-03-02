شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة موسيقى «الريجي» باني ويلر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي مغني الريجي الأسطوري الجامايكي، نيفيل أورايلي ليفينجستون، المعروف باسم باني ويلر، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 73 عاماً. ولم تُعرف التفاصيل المحيطة بوفاته، لكن مغني الريجي الأسطوري كان مريضاً لسنوات عديدة. وفي عام 2018، أصيب ويلر بسكتة دماغية طفيفة، ما أدى إلى حدوث مشاكل في النطق. وفي يوليو /تموز 2020، أصيب بجلطة دماغية ثانية. وأكدت وزيرة الثقافة الجامايكية أوليفيا جرانج وفاته. وتشكلت مجموعة تعنى بهذه الموسيقى، وكان هو أحد أقطابها، في مدينة ترينش تاون بجامايكا في أوائل الستينات. وكان لديها عدد من الأغاني الناجحة. وخلال مسيرته الفردية، أصدر ويلر أكثر من 10 ألبومات. ويعتبر المغني وكاتب الأغاني والفائز بثلاث جوائز «جرامي» أحد حاملي معايير موسيقى الريجي منذ فترة طويلة. وفي عام 2012، حصل وايلر على خامس أعلى وسام في جامايكا، وهو «وسام جامايكا»، وبعد خمس سنوات، في عام 2017، حصل على وسام الاستحقاق من حكومة جامايكا، وهو رابع أعلى وسام شرف في البلاد.