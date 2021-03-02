شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: الزيادة السكانية لا تقل عن خطر الإرهاب المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن النمو السكانى خطر كبير يفترس ثمار النمو ويقلل من حجم الأرض الزراعية ومصادر المياه المحدودة، وقد أثبتت الخمسون سنة الماضية، أنه كلما زاد عدد السكان يتم التوسع العمرانى على حساب ما يتبقى من الأرض الزراعية. وكانت فى مرحلة زمنية معينة، تنتج هذه الأرض ما يكفى احتياجات المواطنين وتصدير الفائض إلى الخارج.

وأضاف أبوشقة أن هذا التزايد السكانى جعل البلاد تستورد كمية كبيرة من الغذاء، كما تراجعت حصة الفرد من المياه إلى ما يزيد على 50%، وفى حالة استمرار الزيادة السكانية ستتراجع أكثر فأكثر، وهذا ما تجعله الدولة المصرية نصب أعينها، وتسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول لهذه الظاهرة السكانية البشعة التى تكثر فيها أعداد المواليد بشكل غير طبيعى.

وتابع:" بات من المهم والضرورى أن يكون فى البلاد نظام تعليمى وتطبيقى يخرج كفاءات قادرة على الإبداع فى منتجات التكنولوجيا وإصدار المعارف الجديدة، وهذا ما جعل الدولة تهتم اهتمامًا بالغًا بالتعليم خلال السنوات الماضية، وبدأت الدولة تؤمن بالاستثمار فى المواطن من خلال التعليم الجيد الذى به يتم السيطرة على هذا التزايد السكانى المطرد والبشع.

وأوضح أنه إذا كانت الدولة قد قامت بخطوات جريئة فى المجال الاقتصادى وحظيت بالإشادة من كل المؤسسات الدولية المعنية فى هذا الشأن، فإن الدولة تقوم من خلال استراتيجية جديدة، بوضع الخطط الجريئة لخفض معدل الخصوبة، وتقليل حجم المواليد، لوقف هذا التزايد السكانى الخطير، الذى يهدد البلاد بشكل كبير وخطره لا يقل أهمية عن خطر الإرهاب المدمر، وكذلك فإن الدولة حريصة كل الحرص على علاج هذه الأزمة المدمرة.