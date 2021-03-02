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رئيس الوزراء الليبي المؤقت يؤكد استعداده لتسليم الحكومة الجديدة حال منحها الثقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الليبية الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وشدد الثني، وفقًا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة وجميع الإجراءات الإدارية والمالية تمهيدًا لإجراء التسليم والتسلم لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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