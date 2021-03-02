رحلة دعم الإمارات لليمن (فيديوجراف)

كشف فيديوجراف بأن الإمارات عملت على تقديم الدعم المستمر لليمن على مدار السنوات الأخيرة.

وأوضح الفيديوجراف أن مساعدات الإمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015، وتحديدا من أبريل 2015 إلى فبراير 2020 بلغت أكثر من 22 مليار درهم.

وأكد أن مساعدات الإمارات لليمن ركّزت بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني و تقديم الخدمات العامة لضمان استمرار التعليم والطب وغيرهم.

وكان هناك أهداف للمشروعات التي قدمتها الإمارات باليمن منها تأهيل المدارس والمستشفيات وتأمين الطاقة

، وإعادة بناء المطارات والموانئ ومد الطرق وبناء المساكن و تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة من الشعب اليمني.

وحديثا كانت الإمارات أكثر المساعدين لليمن في أزمة كورونا حيث قدمت 122 طناً من المستلزمات والإمدادات الطبية لدعم اليمنيين و تعزيز جهود نحو 122 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية.

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