وزارة الصحة السعوديّة : الحصول على لقاح "كورونا" شرط رئيسي للحج

اسماعيل عبد الحي - أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة اليوم الإثنين، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا شرط رئيسي لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال الربيعة مخاطبا وزارته "اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ أنه أحد إشتراطات المشاركة في موسم الحج".

ودعا إلى "الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج".

ووجه الوزير دعوة لتكوين لجنة للقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج، دون تفاصيل أكثر.

وشهد 2020 موسما إستثنائيا للحج ومراعاة لجائحة "كورونا"، إقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 2019، من كل أرجاء العالم.

الأناضول