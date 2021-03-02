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مقتل 3 موظفات في محطة تلفزيون بأفغانستان

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قتلت ثلاث نساء يعملن في محطة تلفزيون في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان كما أعلنت الشبكة التلفزيونية، في ما يبدو أنها عملية قتل محددة الهدف. وقال مدير أنيكاس تي في زلماي لطيفي «لقد قتلن جميعهن. كن ذاهبات إلى المنزل من المكتب سيرا على الأقدام حين تعرضن لإطلاق النار». وأكد موظف آخر في المحطة الحادث والحصيلة. وأوضح لطيفي أن الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين. وجميعهن يعملن في قسم الدبلجة بالتلفزيون.

بدوره أكد المتحدث في مستشفى ننغرهار الإقليمي زاهر عادل الحصيلة. ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجمات. وتشهد أفغانستان مؤخرا موجة عمليات اغتيال تستهدف صحافيين ورجال دين ونشطاء وقضاة، أشاعت الذعر في أنحاء البلاد وأجبرت كثيرين على الاختباء بل حتى الفرار. وتصاعدت عمليات القتل منذ بدء محادثات سلام العام الماضي بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، في آخر مسعى لطي صفحة عقود من النزاع.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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