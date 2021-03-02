الجيش الكونغولي يقتل 16 مسلحاً

أعلن جيش الكونغو الديمقراطية مقتل 16 فردا من ميليشيات مسلحة وفَقد ثلاثة جنود خلال عملية استهدفت مواقع لمجموعة مسلحة في مدينة إيتوري بشمال شرق البلاد. وأوضح المتحدث باسم الجيش الكونغولي جوليس نغونغو تشيكودي أن القوات المسلحة لبلاده نفذت عملية عسكرية منذ يوم الجمعة الماضي في مواقع لميليشيات مسلحة، مما مكّن كذلك من السيطرة على موقعين كانا تحت سيطرة المسلحين. مما يذكر أن الصراع في مدينة إيتوري تسبب في مقتل عشرات الآلاف بين عامي 1999 و2003، وهي منطقة غنية بالذهب، كما يتعرض شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لزعزعة الاستقرار منذ أكثر من ثلاثة عقود بسبب وجود العشرات من الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية التي تنشط في أربع مقاطعات شرقية.



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