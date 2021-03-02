مقتل 9 مدنيين في مالي

قتل تسعة مدنيين نتيجة هجوم شنه إرهابيون في ثلاث قرى بوسط مالي، وأوضحت مصادر حكومية في مالي أن مجموعتين مختلفتين من المهاجمين، هاجمتا قرى جوري وسيميكاندا ودجامناتي، حيث تقطنها دوجون في إقليم موبتي الذي اجتاحه عنف الإرهابيين، والعنف العرقي خلال السنوات القليلة الماضية.



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