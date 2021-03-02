قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة فلسطينيين من محافظتي رام الله ونابلس، وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مدينة البيرة، ورام الله، وبلدة بيرزيت، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. من جهة أخرى اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية محافظة نابلس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من المحافظة في قرية تل جنوب غربي نابلس، وحي رفيديا وبلاطة البلد، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها. من جهة أخرى، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة منازل في مسافر يطا، جنوب الخليل.



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