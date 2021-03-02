روسيا تعلن أن عقوبات واقعة نافالني عديمة التأثير

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن فرض بلاده عقوبات مضادة ردا على العقوبات الغربية. فيما صرحت مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة الأنباء الألمانية، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على مسؤولين روس رفيعي المستوى، لدورهم في اعتقال المعارض البارز أليكسي نافالني، قد دخلت حيز التنفيذ.
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