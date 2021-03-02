روسيا تعلن أن عقوبات واقعة نافالني عديمة التأثير

وصفت روسيا العقوبات الجديدة التي أعلن الغرب عن فرضها عليها، على خلفية واقعة تسميم المعارض الروسي الكسي نافالني بأنها عديمة التأثير. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إنه حان الوقت لإعادة التفكير فيما إذاكانت هذه السياسة فعالة، وأضاف:«الإجابة ستكون واضحة: هذه السياسة لا تحقق أهدافها». وأكدت روسيا مرارا أنها لم تتأثر بالتدابير العقابية، التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية صراعات عديدة.

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن فرض بلاده عقوبات مضادة ردا على العقوبات الغربية. فيما صرحت مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة الأنباء الألمانية، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على مسؤولين روس رفيعي المستوى، لدورهم في اعتقال المعارض البارز أليكسي نافالني، قد دخلت حيز التنفيذ.