عقوبات أمريكية على قائدين حوثيين في اليمن

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان: «تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين، اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية.. إن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن».
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في فبراير الماضي، أن «واشنطن ستبقي العقوبات المفروضة على كبار قيادات الجماعة، وخاصة عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، لاتخاذهم خطوات تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن».
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