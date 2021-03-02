المحامون العرب يدينون اعتداءات الحوثي على المملكة

قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، إن استمرار الاعتداءات غير المسؤولة وغير المبررة من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ليمثل ـ وبحق ـ انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وعدوانا سافرا على السعودية التي تسعى للحفاظ على أمن حدودها، وحماية شعبها من أي عدوان يستهدفها، وإذ يعرب اتحاد المحامين العرب عن إدانته الشديدة لتلك الاعتداءات المتكررة، ليواصل دعمه ومساندته للمملكة العربية السعودية في حقها المشروع في الدفاع عن أمن واستقرار أراضيها ضد أي انتهاكات تدار بالوكالة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية.

من جانبه أدان اتحاد الحقوقيين العرب الممارسات العدوانية والاعتداءات الإرهابية المتكررة للميليشيات الحوثية على الأراضي السعودية باستهداف المدنيين والمناطق المدنية المختلفة، مؤكدين موقفهم الرافض لهذه الممارسات العدوانية الإرهابية، والتي تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تمنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات بين الدول، كما أنها تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وفي الوقت ذاته فإن هذه الممارسات والأعمال العدوانية الاستفزازية ما هي إلا جرائم مستمرة وخطر داهم يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وردع أي عدوان أو احتكاك دولي من شأنه تهديد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة باعتبار أن الممارسات والاعتداءات المتكررة للميليشيات الحوثية والجهات الداعمة لها ما هي إلا عمل من أعمال العدوان بالمفهوم القانوني الوارد في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن المساس بأمن السعودية يشكل تهديدا للأمن العربي، ويجدد موقفه بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها من أي اعتداء، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونها الداخلية.