التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة اعترضت ودمرت طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، مساء اليوم الثلاثاء، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المالكي قوله إن "محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب".

وأكد المتحدث أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.