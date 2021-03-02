«كوفاكس» يزف بشرى سارة لـ142 بلداً بخصوص «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لمرض «كوفيد - 19» إلى 142 دولة من البلدان الفقيرة بحلول نهاية مايو.

وسيتم توفير هذه الجرعات، من خلال مبادرة «كوفاكس» التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، إن من المزمع تسليم شحنات لقاح اليوم الثلاثاء إلى كل من أنجولا وكمبوديا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا.

وأوضح نانا أكوفو أدو، رئيس غانا أن بلاده، التي بدأت حملتها الشاملة للتطعيم بجرعات عبر آلية «كوفاكس»، تسعى لتطعيم 20 مليون من سكانها بنهاية 2021.

وتكثف المنظمة الدولية دعواتها لتوزيع عادل للقاحات كي تتمكن الدول الفقيرة من بدء حملات تطعيم.