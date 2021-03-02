مجهولون يغتالون 3 صحفيات بمحطة تلفزيون في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - اغتال مسلحون، اليوم الثلاثاء، ثلاث صحفيات يعملن في محطة تلفزيون في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان.

أعلنت الشبكة التلفزيونية أن عملية القتل تبدو محددة الهدف.

وقال مدير "انعكاس تي في" زلماي لطيفي "لقد قتلن جميعهن. كن ذاهبات إلى المنزل من المكتب سيراً على الأقدام حين تعرضن لإطلاق النار". وأكد موظف آخر في المحطة الحادث والحصيلة.

وأوضح لطيفي أن الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين. وجميعهن يعملن في قسم الدبلجة بالتلفزيون.

بدوره، أكد المتحدث في مستشفى ننغرهار الإقليمي زاهر عادل الحصيلة.

لم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجمات.

وقال جمعة غول حماة، قائد شرطة ننغرهار إن مشتبها به في إطلاق النار أوقف في وقت لاحق، مضيفا أن السلطات لا تزال تبحث عن منفذين آخرين محتملين.

وأوضح "أوقفناه فيما كان يحاول الفرار. أقر بأنه نفذ الهجوم وهو عنصر في حركة طالبان".

إلا أن متحدثا باسم طلبان نفى لاحقا أن يكون للحركة أي علاقة بقتل النساء الثلاث.

تشهد أفغانستان مؤخراً موجة عمليات اغتيال تستهدف صحافيين ورجال دين ونشطاء وقضاة، أشاعت الذعر في أنحاء البلاد وأجبرت كثيرين على الاختباء بل حتى الفرار.