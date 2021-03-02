العراق يسجل 4690 إصابة جديدة بـ«كورونا» و30 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 4690 إصابة جديدة، و3517 حالة شفاء.

وأعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، بدء تطعيم منتسبي الصحة والفئات المشمولة بلقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا، صباح اليوم، في دائرة مدينة الطب والمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات.

وقال الوزير، في بيان صحفي، إن اللقاحات وزعت بشكل عادل وآمن ومجاني، وستصل لجميع المواطنين المشمولين، الراغبين بالتلقيح والمتقدمين عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة باللقاح.