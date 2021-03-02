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عقوبات أميركية على 7 مسؤولين روس في قضية تسميم المعارض “نافالني”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

المعارض الروسي أليكسي نافالني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار، معلنة أن أجهزتها الاستخباراتية خلصت إلى وقوف موسكو خلف عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن.

وأعلن مسؤول أمريكي كبير، أن ”أجهزة الاستخبارات خلصت بثقة عالية إلى أن ضباطا في أجهزة الأمن الفدرالية الروسية استخدموا غاز أعصاب يعرف بـ(نوفيتشوك) لتسميم المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني، في 20 آب/أغسطس 2020“.

وجدد المسؤول الأمريكي، الدعوة إلى ”الإفراج الفوري وبدون شروط عن نافالني“.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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