عقوبات أميركية على 7 مسؤولين روس في قضية تسميم المعارض “نافالني”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار، معلنة أن أجهزتها الاستخباراتية خلصت إلى وقوف موسكو خلف عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن.

وأعلن مسؤول أمريكي كبير، أن ”أجهزة الاستخبارات خلصت بثقة عالية إلى أن ضباطا في أجهزة الأمن الفدرالية الروسية استخدموا غاز أعصاب يعرف بـ(نوفيتشوك) لتسميم المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني، في 20 آب/أغسطس 2020“.

وجدد المسؤول الأمريكي، الدعوة إلى ”الإفراج الفوري وبدون شروط عن نافالني“.