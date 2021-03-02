روايتين لكاتبين مغربيين في القائمة الطويلة لـ”البوكر” 2021

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت إدارة الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة برسم العام 2021، التي تضمنت روايتين لكاتبين مغربيين.

وذكر القائمون على الجائزة، في بيان لهم، بأن القائمة تتضمن 16 رواية، منها رواية “الملف 42 ” للكاتب المغربي عبد المجيد سباطة، والصادرة عن المركز الثقافي العربي، و”حياة الفراشات” للروائي المغربي يوسف فاضل، والصادرة عن ” منشورات المتوسط “.

وأضاف المصدر ذاته أن الرويات الـ 16، صدرت خلال الفترة بين أول يوليوز 2019، وحتى آخر غشت 2020، وجرى اختيارها من بين 121 رواية، تقدمت للجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي.

ووصل إلى القائمة الطويلة للجائزة في دورتها الرابعة عشرة كتاب من 11 بلدا، تتراوح أعمارهم بين 31 و75 سنة، وتعالج الروايات قضايا ذات صلة بواقع العالم العربي، من معاناة العراق، وانتشار الجماعات المتطرفة، إلى وضع المرأة في العالم العربي.

وتنحو ثلاث روايات من القائمة في اتجاه فضاء بوليسي، ارتكبت جرائمها على خلفية حروب، وصراعات في المنطقة، كما اتخذت روايات القائمة الطويلة فضاءات عدن، وعمان، والدارالبيضاء، وغيرها من المدن العربية ساحة لأحداثها، وتحكي عن العلاقات الإنسانية، ودور الأدب في التنوير.

وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الشاعر، والكاتب اللبناني شوقي بزيع، وعضوية كل من صفاء جبران، أستاذة اللغة العربية والأدب العربي الحديث في جامعة ساو باولو، والبرازيل؛ ومحمد آيت حنا، كاتب ومترجم مغربي، يدرس الفلسفة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في الدارالبيضاء؛ وعلي المقري، كاتب يمني، وصل مرتين إلى القائمة الطويلة للجائزة؛ وعائشة سلطان، كاتبة، وصحافية إماراتية، وهي مؤسسة، ومديرة دار ورق للنشر، ونائب رئيس اتحاد كتاب، وأدباء الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى اأن الجائزة العالمية للرواية العربية تعد جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعى الجائزة “مؤسسة جائزة بوكر” في لندن، بينما تقوم “دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي” في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمها ماليا.