الكيسر لـ”اليوم24″: سنبحث عن التأهل في مباراة الكأس أمام فريق عنيد

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، نظيره حسنية أكادير غدا الأربعاء، برسم سدس عشر كأس العرش، بالملعب الكبير بمراكش.

وعلاقة بالموضوع، قال محمد الكيسر مدرب الكوكب المراكشي في تصريح خص به “اليوم24″، إن مباراة غد أمام الحسنية ستكون جد صعبة، نظرا لأنها ستجرى أمام فريق منتمي للقسم الاحترافي الأول؛ مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تاريخ الفريق المراكشي مع منافسات كأس العرش جد غني، ومشرف، والكل يفتخر به.

وأضاف بأن فريقه سيحاول الدفاع عن حظوظه أمام منافس عنيد، في مباراة سيدخلها محروما من أمين السعيدي، وند لحسن، وبنقرعاش للإصابة، وأيمن بلعايدي الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام وداد تمارة؛ في منافسات القسم الاحترافي الثاني.

وأكد الكيسر أن تأهيل ست لاعبين مهم بالنسبة للتركيبة البشرية، بحيث أعطوا إضافة للفريق، مبرزا أن هذا العدد لا يكفي في ظل الظرفية التي يعيشها الفريق.

وتابع قاٸلا “إدارة الفريق بذلت مجهودا كبيرا في حل مشكل الفيفا برئاسة الرئيس الحنيش، الذي تمكن من ضخ المبلغ المالي الذي كان يعيق تأهيل اللاعبين، لكن في الوقت نفسه لاتزال هناك عراقيل من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي يجب أن تمد لفارس النخيل يد المساعدة بغية تأهيل جميع لاعبيه”.

وشدد علی أن مباراة الغد تبقى صعبة، لكن مع ذلك سيدافعون عن حظوظهم، بالإضافة إلى عدم نسيان مباراة يوم الأحد المهمة أمام رجاء بني ملال في منافسات القسم الاحترافي الثاني؛ حيث سيحاولون تسيير مباراة الغد بالتركيبة البشرية المتوفرة، والخروج بالتأهل وبأقل الأضرار، بغية لعب مباراة بني ملال بجميع العناصر.

وختم حديثه مٶكدا علی أنه رغم تأهيل ست لاعبين، سيخوض المباراة بـ18 لاعبا فقط، مبرزا أن هذا واقع الفريق لحد الساعة؛ في انتظار الضوء الأخضر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتأهيل باقي اللاعبين.