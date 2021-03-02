رتل عسكري تركي يدخل ريف إدلب الشمالي

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

وثق المرصد السوري، مساء امس الإثنين، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفر لوسين بريف إدلب الشمالي، ويتألف الرتل ممايزيد عن 20 آلية، تضم سيارات وناقلات جند، وشاحنات محملة بمواد لوجستية وكتل اسمنتية وذخيرة، حيث اتجهت نحو النقاط التركية في ريف إدلب ضمن منطقة بوتين أردوغان (منطقة خفض التصعيد).

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس(آذار) الفائت، بلغ نحو 8315 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية