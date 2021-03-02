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التحالف يسقط طائرة بدون طيار اطلقتها ميليشيا الحوثي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

دمرت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية جنوب .

 

وأوضح الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.. مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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