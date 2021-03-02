أكرا ـ وكالات: حث رئيس غانا نانا أكوفو أدو، مواطني بلاده على عدم الالتفات إلى نظريات المؤامرة التي تحيط باللقاحات الواقية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تدشين حملة تطعيم في جميع أنحاء غانا. وقال أكوفو أدو، في خطاب للأمة: “أيها الشعب الغاني، أعلم أن البعض ما زال يتشكك حيال اللقاح، وأبدى آخرون تحفظات بشأن فاعليته، بينما يتخذ آخرون جانب نظريات المؤامرة ويعتقدون أن اللقاح تم تصنيعه للقضاء على العرق الأفريقي. وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة”. وأضاف: “أن تلقي اللقاح لن يغير حمضكم النووي (دي إن إيه)، ولن يضع أداة تتبع داخل أجسادكم، كما أنه لن يتسبب في العقم سواء للنساء أو الرجال”.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس غانا لمواطنيه: اللقاح لا يسبب العقم ولن يغير حمضكم النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.