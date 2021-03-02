انت الان تتابع خبر استعداداً لزيارة البابا.. الدفاع المدني يعقم كنيستين في بغداد (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن تعقيم كنيستي سيدي النجاة ومار يوسف في بغداد استعداداً لزيارة البابا المقررة في الخامس من آذار الحالي.
وقالت المديرية في بيان، إن فرقها "استكملت عمليات التعقيم والتعفير لكنيستي سيدة النجاة ومار يوسف في منطقة الكرادة بهدف تأمينها من فايروس كورونا استعداداً لزيارة بابا الفتيكان فرانسيس لكلتا الكنيستين في بغداد حسب جدول الزيارة".
وأدناه صور للتعقيم:
وأدناه صور للتعقيم: