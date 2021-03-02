انت الان تتابع خبر استعداداً لزيارة البابا.. الدفاع المدني يعقم كنيستين في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن تعقيم كنيستي سيدي النجاة ومار يوسف في بغداد استعداداً لزيارة البابا المقررة في الخامس من آذار الحالي.

