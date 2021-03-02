واشنطن تعاقب قياديين حوثيين.. وتهاجم إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاقبت، واشنطن، الثلاثاء، قياديين من مليشيا الحوثي الانقلابية، جراء ارتكابهما جرائم إرهابية، وشنت هجوما على إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات جديدة على قياديين اثنين بمليشيات الحوثي، مسؤولين عن هجمات ضد مدنيين يمنيين وسفن تجارية في المياه الدولية.

وأوضحت وزارة الخزانة، أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز مساءلة قادة مليشيات الحوثي عن جرائمهم التي فاقمت معاناة الشعب اليمني".



وهاجمت واشنطن، النظام الإيراني مؤكدة أنه "يؤجج الصراع في اليمن من خلال تقديم مساعدات مالية وأسلحة لمليشيات الحوثي".

ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن "الحرس الثوري الإيراني يدرب ويوجه مليشيات الحوثي لمهاجمة السعودية وتهديد جوار اليمن".