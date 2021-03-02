مسؤول أمريكي سابق عن اتفاق إيران النووي: كان معيبا ومنقوصا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال روبرت جوزيف مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن الاكتشافات الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد بوضوح أن النظام الإيراني مستمر بالعمل لإنتاج الأسلحة النووية.

وأوضح روبرت جوزيف، خلال مؤتمر المعارضة الإيرانية حول نووي طهران، أنه إذا وافقت واشنطن على العودة للاتفاق النووي سيحصل النظام على الأموال التي يستخدمها في قمع الشعب ومشاريعه الإرهابية



وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، أن الاتفاق النووي كان معيبا ومنقوصا ويجب عدم العودة إليه، وتابع قائلًا: "النظام الإيراني ينتهك بشكل علني حدود خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة الإدارة الأمريكية إلى الاتفاق النووي".

وطالب روبرت جوزيف بفتح المجال للشعب الإيراني لأن يقرر مصيره ويجب فرض عقوبات أكثر لدعم التغيير في إيران، وتابع: "علينا أن نتعامل مع النظام الإيراني من موقف قوة لأنه سيستغل أي فرصة للتملص من العقوبات".

من جانبها أكدت المعارضة الإيرانية أن النظام في طهران ينتهك الاتفاق النووي علنًا ولا يمكن الثقة به.

وقال علي صفوي عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن مشروع "مريوان" جزء من برنامج الأسلحة النووية للنظام الإيراني.



وأضاف صفوي، في مؤتمر للمعارضة الإيرانية، أن مشروع مريوان هو أحد الموقعين اللذين عثرت فيهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جزيئات يورانيوم.