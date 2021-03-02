10 قتلى.. "الشباب" الإرهابية بمصيدة جيش الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 10 مسلحين وأصيب آخرون من مليشيات "الشباب" الإرهابية بالصومال، في عملية للجيش بمحافظة شبيلى الوسطى جنوبي البلاد.

وبحسب إذاعة "صوت الجيش" الرسمية، نفذت القوات الخاصة -المدربة أمريكيا- العملية في منطقة غمبولي على بعد 48 من مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلى.

ونقلت الإذاعة عن الرائد حسن محمد عثمان في القوات الخاصة، قوله إن "القوات الخاصة قتلت خلال العملية 10 إرهابيين، وأصابت آخرين (دون تحديد)، وقامت بمصادرة أسلحة من المليشيات".

وأضاف أن العملية جاءت عقب تلقي معلومات استخباراتية، والتنسيق مع السكان المحليين، مشددا على أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة، دون تفاصيل أكثر.

والأحد، قتل 12 إرهابيا وأصيب آخرون، خلال صد هجوم لحركة الشباب الإرهابية في بلدة قنسحطيري بمحافظة باي بولاية جنوب غربي الصومال.

وقبلها بيوم، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات شاملة على 3 قيادات من الحركة، ووضعهم في لائحة الإرهاب الدولية، وفق إعلام صومالي رسمي.

ويشمل القرار كلا من أبي بكر علي آدم، الذي يشغل حاليا نائب زعيم الحركة، ومعلم أيمن القيادي في "جهاز الجبهات العسكري" بالحركة، ومهاد كارتي مسؤول رفيع بالتنظيم.

ومؤخرا، صعد الجيش الصومالي عملياته ضد حركة الشباب الإرهابية، مستهدفا بالخصوص المناطق التي تتواجد فيها الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".