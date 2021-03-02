التحالف يدمر "مفخخة" حوثية باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي في اليمن، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

وقال التحالف، الذي تقوده السعودية، الثلاثاء، إن دفاعاته نجحت في تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون.

وأشار التحالف، في بيان، إلى أن "محاولات اعتداء مليشيات الحوثي على المدنيين تمثل جرائم حرب".

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، عاقبت، الثلاثاء، قياديين من مليشيا الحوثي الانقلابية، جراء ارتكابهما جرائم إرهابية، وشنت هجوما على إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات جديدة على قياديين اثنين بمليشيات الحوثي، مسؤولين عن هجمات ضد مدنيين يمنيين وسفن تجارية في المياه الدولية.

وهاجمت واشنطن، النظام الإيراني مؤكدة أنه "يؤجج الصراع في اليمن من خلال تقديم مساعدات مالية وأسلحة لمليشيات الحوثي".

ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن "الحرس الثوري الإيراني يدرب ويوجه مليشيات الحوثي لمهاجمة السعودية وتهديد جوار اليمن".