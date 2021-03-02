محمد بن راشد يوجه بتطعيم جميع الفئات فوق 40 عاماً في دبي

بناء على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتعزيز جهود مكافحة جائحة «كوفيد-19» وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع، أعلنت هيئة الصحة في دبي عن التوسع في حملة التطعيم ضد «كورونا»، لجميع الفئات من سن 40 عاماً فما فوق من حاملي إقامة دبي (سارية) والمقيمين من سن 60 عاماً فما فوق ممن يقطنون دبي ويحملون إقامة أي من الإمارات الأخرى، إضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم بطاقة هوية إماراتية.

وكشفت الدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، ورئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في هيئة الصحة بدبي أن التوسع يأتي كذلك من ناحية الفئة العمرية للتطعيم بلقاح «فايزر- بيونتيك»، ليشمل التطعيم بهذا اللقاح من هم أعمارهم (16 سنة) فما فوق، بدلاً من (18 سنة)، في حين فتحت «صحة دبي» المجال كذلك للتطعيم بلقاح «أكسفورد استرازينيكا» لمن في عمر (18 سنة) فما فوق.

وأكدت الخاجة أن التوسع في حملة التطعيم ضد «كوفيد-19» يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتسريع وتيرة حملة التطعيم الرامية إلى رفع مناعة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع ووقايتها من الوباء، واستناداً إلى الأسس العامة للخطة الاستراتيجية للتطعيم التي أعدتها الهيئة أواخر العام الماضي.

وأوضحت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في هيئة الصحة بدبي أنه يمكن للفئات المستهدفة من التطعيم حجز موعد مسبق من خلال قناتين، وهما: تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية (DHA)، ومركز الاتصال الموحد عبر الرقم المجاني (800342).

وأكدت الخاجة أن هيئة الصحة في دبي لا تدخر جهداً في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق بتوفير أفضل أشكال الرعاية الصحية والخدمات العلاجية وتقديم أرقى أشكال الدعم الطبي بمختلف صوره وأشكاله، إذ تعمل الهيئة بكافة إداراتها وكوادرها المعنية على تبسيط إجراءات الحصول على اللقاح، وتوفير كل السبل التي تكفل المناخ الصحي الآمن في جميع المراكز المخصصة للتطعيم، بما يجعل تجربة المتعاملين داخل المراكز أكثر راحة واطمئناناً.

يُذكر أن هيئة الصحة في دبي قد بدأت في ديسمبر 2020 وبالتنسيق مع كل من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، حملة تطعيم ضد «كوفيد-19» بالمجان للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي وفق مراحل وفئات ومعايير محددة.