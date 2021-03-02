السيسي يؤكد حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم، الثلاثاء، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إنه تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.