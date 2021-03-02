شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب: دربنا 4 آلاف و700 متدربا منذ يونيو 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف بكل المحافظات، موضحة أنه تم بناء الأكاديمية على أحدث الطرق التكنولوجية لصناعة قيادات متكاملة.

وأكدت رشا راغب، أمام اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التدريب تضمن شرائح مختلفة داخل وخارج الدولة منذ يونيو 2018 حتى الآن، ووصل عدد المتدربين إلى 4 آلاف و700 متدرب، مشيرة إلى أن الأكاديمية وأفكار عديدة انبثقت من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

والأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بموجب قرار جمهورى، أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولى.