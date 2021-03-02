شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مشترك للجنتى الإدارة المحلية والإسكان بالنواب لمناقشة اشتراطات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، والإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة ودراسة ملف الاشتراطات البنائية الجديدة.

ويشارك في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، علي إحالة الطلب المقدم من النائبين أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد إجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

وأكد حنفي جبالى، أن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة 81 من اللائحة الداخلية، والتي تقضي بأنه للمجلس، بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس، ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة.

ووفقا للمادة القانونية، يختار اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.