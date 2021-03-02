رغم الانتقادات.. الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” تعود في رمضان المقبل

جدة - عبدالحي حسين - تعود الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، التي يرتقب أن تبث على القناة الثانية، شهر رمضان المقبل، والمعروف أن هذه الكاميرا أوقعت في شباكها بعدد من الفنانين المغاربة.

وصورت مشاهد الكاميرا الخفية في مدينة الداخلة، واستعان طاقمها بالكوميدي حمزة الفيلالي للإيقاع بعدد من المشاهير بعد توهيمهم أن البرنامج يخص تشجيع السياحة في المنطقة.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن عددا من الفنانين أصيبوا خلال تصوير برنامج المقالب، منهم مغني الراب الغراندي طوطو، ورجاء بلمير، وكذلك سعيدة شرف؛ التي سبق وإن اعترفت بوقوعها في شباك الكاميرا الخفية دون الكشف عن تفاصيلها.

وحظت الكاميرا الخفية على القناة الثانية، خلال مواسم رمضان الماضية، بنسب مشاهدة مرتفعة، جعلتها الأكثر مشاهدة بين برامج رمضان، لكن في الوقت نفسه، تواجه اتهامات كثيرة بفبركتها، وتجعل الفنانين المشاركين فيها متهمين بخداع جمهورهم.