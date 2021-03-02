التراث المغربي نحو العالمية.. أغنية لمجرد تجتاح “طوندونس يوتوب ” بـ 27 دولة من 4 قارات

جدة - عبدالحي حسين - ساهم الفنان المغربي، سعد لمجرد، في التسويق للتراث الموسيقي المغربي، ويتضح ذلك من خلال الانتشار، الذي حققته أغنيته الأخيرة “الغادي وحدو” في مختلف دول العالم.

واستطاع لمجرد دخول قوائم “طوندونس يوتوب” بـ27 دولة من 4 قارات مختلفة، وهو الإنجاز، الذي لم يسبق لأي فنان مغربي، أو عربي أن وصل إليه.

وتصدر كليب “الغادي وحدو” الطوندونس “في كل من المغرب، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، كما احتل الرتبة الثانية في الطوندونس في كل من فرنسا، وبلجيكا.

ومن بين الدول، التي راج فيها كليب لمجرد بكثرة بلغة الأرقام، كندا، وإيران، وليكسمبورغ، وتركيا، وألمانيا، والعراق، وإيطاليا، والكويت، وإسبانيا، واليمن، والأردن، ومصر، والسعودية، وإنجلترا، واليمن، وسويسرا، إضافة إلى دول أخرى.

واستطاع كليب لمجرد، الذي أعاد فيه تقديم أغنية للهوريات، الوصول إلى ما يقارب 4.5 مليون مشاهدة، في أقل من 48 ساعة.