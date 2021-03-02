فيضانات تطوان..مواطنون: مجاري الصرف الصحي لم تستوعب تساقطات الأمطار والمسؤولون تخلوا عنا-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تصوير: يونس الميموني

تحصي، مدينة تطوان، منذ صباح اليوم الثلاثاء، خسائرها من فيضانات يوم أمس الاثنين، بعد تساقطات مطرية هامة.

وعاين “اليوم24″، تحول العديد من الأحياء، إلى مناطق مليئة بالحفر والأتربة والمياه، وأكد بعض المواطنين، خلال حديثهم مع “اليوم 24″، أن المسؤولين تخلوا عنهم، أمس الاثنين، على الرغم من محاولة المواطنين التواصل معهم.

وأوضح عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة، أنهم تكبدوا خسائر مادية هامة، جراء فيضانات يوم أمس، محملين المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي في المدينة، لافتين الانتباه، إلى أن مجاري الصرف الصحي لم تستوعب تساقطات الأمطار.

وعاشت مدينة تطوان يوم أمس يوما عصيبا، بسبب الفيضانات والسيول، التي جرفت السيارات وحاصرت السكان.