السعدية أزكون تخوض تجربة مهنية جديدة

جدة - عبدالحي حسين - رغم مسيرتها الطويلة، إلا أن الفنانة السعدية ازكون، تخوض لأول مرة تجربة “الستكوم” من خلال عمل رمضاني، رفقة عدد من الأسماء المخضرمة وأخرى شابة.

وانضمت السعدية أزكون، إلى طاقم ستكوم “القسارية”، الذي تعتزم القناة الثانية بثه في رمضان القادم، وبرفقتها بنعيسى الجيراري، ورشيد الوالي، وأسماء شابة: منها أسامة رمزي، وهيثم مفتاح، والممثلة نسرين الراضي.

وأثنى الممثل رشيد الوالي في تصريح لـ”اليوم 24” على تجربة السعدية أزكون، معتبرا أنها تقوم بأداء مميز في العمل الرمضاني الكوميدي، بشكل يتوقع معه أن تحصد نجاحا آخر يضاف إلى نجاحاتها السابقة.

ورغم مسيرتها الطويلة، إلا أن السعدية أزكون لم تجرب صنف “الستكوم”؛ وكانت جل مشاركاتها في أفلام ومسلسلات مغربية، وأعمال مسرحية؛ أشهرها مسرحية “بنات لالة منانة”، التي تم تحويلها إلى سلسلة رمضانية.